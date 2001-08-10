14:16, | Новости спорта Сахалина и Курил
Островные тхэквондисты привезли пять медалей всероссийских соревнований
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Одну золотую и четыре бронзовых медали завоевали сахалинцы на Всероссийских соревнованиях «Кубок Балтийского моря» по тхэквондо (ВТФ). Состязания проходили в Санкт-Петербурге и собрали более 1300 спортсменов из 34 регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном Минспорте.
По результатам поединков золотую медаль команде островных спортсменов принес Тимофей Тхагапсов (33 кг). Бронзовые медали завоевали Андрей Беленков (48 кг), Мильяна Бабенко (33 кг), Се Хи Су (37 кг), Максим Ли (45 кг).
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