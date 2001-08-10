Сахалинские хоккеисты вышли на финишную прямую московского первенства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Хоккеисты "Кристалл-Сахалина" готовятся встретиться с "Металлургом" из Москвы. Регулярный этап первенства Москвы по хоккею U18 подходит к завершению. До его окончания сахалинцам предстоит провести еще два матча, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".

По итогам восьми туров соревнований наша команда возглавляет рейтинговую таблицу первенства (12 очков). Соперники из Москвы на момент встречи занимают заключительное место.

Встреча с «Металлургом» состоится 22 ноября в 20:45. Время указано сахалинское. За ходом матча можно следить в прямой трансляции на канале «Fhmoscow plus» в YouTube.