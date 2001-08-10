10:43, | Новости спорта Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске пройдет Кубок Сахалина и Курил по бильярду
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 25 по 27 ноября в Южно-Сахалинске разыграют Кубок Сахалина и Курил по бильярдному спорту. Принять участие в состязании могут профессионалы и любители в возрасте от 13 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Участники разыграют «Московскую пирамиду по Кремлевским правилам». Турнир пройдет в три этапа. В рамках отборочного победителей определят по системе с выбыванием после второго поражения. Игры ведутся до трех побед. В финальных и полуфинальных встречах - до четырех.
Предварительные заявки на участие в турнире принимаются по телефонам: 8 (914) 645-90-35; 8 (914) 540-52-21.
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