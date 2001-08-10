На Сахалине стартовало открытое первенство области по гандболу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Впервые открытое первенство Сахалинской области по гандболу проходит в Южно-Сахалинске. Игры стартовали в учебно-тренировочном центре «Восток». Участниками соревнований стали 10 команд юношей из Владивостока, планировочных районов Ново-Александровск и Луговое, сёл Березняки, Троицкое и Дальнее, а также Южно-Сахалинска. Гандболисты играют в двух возрастных категориях – до 12 и до 14 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Поздравляю спортсменов с этим замечательным спортивным праздником! Гандбол один из самых интересных видов спорта, который помогает человеку развиваться комплексно. На соревнованиях вы получите уникальный опыт. Не сдавайтесь и пусть победит сильнейший! – приветствовал участников заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.

В рамках состязаний пройдут первые дружеские матчи команд девочек и мастер-классы от олимпийского чемпиона, генерального директора федерации гандбола России Льва Воронина.

- Не каждому региону удаётся в кратчайшие сроки создать федерацию гандбола и собрать много команд на первый турнир. Вам это удалось. Сахалинские ребята очень спортивные, физически сильные, поэтому у них большое спортивное будущее. Мы в свою очередь готовы им помогать, - отметил Лев Воронин.

По итогам первенства будут сформированы сборные команды Сахалинской области, которые в следующем году представят островной регион на всероссийских соревнованиях.