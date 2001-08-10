Сахалинские хоккеисты встретятся с

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Игроки "Кристалл-Сахалин" готовятся выступить в восьмом туре первенства Москвы по хоккею U-18, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".

За плечами наших хоккеистов пять победных матчей и текущее второе место в турнирной таблице. Соперники из Подмосковья к моменту встречи с сахалинцами находятся на седьмой строчке.

До завершения регулярного этапа островной сборной предстоит провести еще три матча. Как распределятся места на московском первенстве команды определят в следующем году.

Предстоящая встреча с "Автомобилистом" состоится 17 ноября в 17:45. Время указано сахалинское. За ходом матча можно следить в прямой трансляции на канале "Fhmoscow plus" в YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=RDLMn-SdVME - прямая ссылка на трансляцию