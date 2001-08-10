Юные сахалинские гимнастки выявят лучших на межрегиональных соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске стартовали чемпионат и первенство области по художественной гимнастике, а также открытое физкультурное мероприятие «Огни Сахалина». В нем принимают участие 88 спортсменок от восьми лет и старше из спортивных школ и клубов островного региона, рассказали ТИА "Острова" в островном минспорте.

- Это завершающие соревнования для сахалинских гимнасток в этом году, так что по итогам этих стартов мы сформируем команду на 2024 год, которая примет участие в первенстве и чемпионате Дальнего Востока, - рассказала главный судья соревнований Светлана Майорова.

Спортсменки выступают в индивидуальных и командных упражнениях с предметами (булавы, обручи, мячи) и без.

- За сегодняшнее утро я уже выступила два раза – без предмета и с обручем. В первый раз все получилось хорошо, а вот во второй не удалось. С обручами непросто работать: они резкие и постоянно укатываются. Я не расстраиваюсь, впереди еще групповое выступление и упражнение с булавами, в котором я показываю хорошие результаты, - отметила южносахалинка Дара Мухтарова.

Итоги чемпионата и первенства области по художественной гимнастике подведут 17 ноября, награждение спортсменок за успехи на открытом физкультурном мероприятии «Огни Сахалина» пройдет 18 ноября в купольном комплексе учебно-тренировочного центра «Восток».