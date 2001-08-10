Сахалинские хоккеисты поднялись на второе место турнирной таблицы московского первенства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Команда "Кристалл-Сахалин" завершила седьмой тур первенства Москвы U18. Наши хоккеисты вчера встретились с "Московской академией хоккея", рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".

Счет игры в первом периоде открыл нападающий островной команды Антон Плехов. В следующем отрезке игры гол в ворота соперников добавил Максим Марков. В финальном периоде матча хоккеисты островной сборной оформили две шайбы в ворота "Московской академии хоккея". Словом, ход игры был полностью под контролем сахалинцев - москвичам так и не удалось распечатать наши ворота. Дублем в этой встрече отличился Антон Плехов.

В результате "Кристалл-Сахалин" заработал еще одну победу - 4:0, и поднялся на второе место турнирной таблицы.

Впереди наших хоккеистов ждет встреча с подмосковным "Автомобилистом", который находится на седьмой строчке турнирной таблицы среди 11 команд-участников. Матч состоится 17 ноября. Начало в 17:45.

Все матчи с участием "Кристалл-Сахалин" можно смотреть в прямом эфире на канале "Fhmoscow plus" в YouTube.