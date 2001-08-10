Тихоокеанское
информационное агентство
15 Ноября 2023
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10:41, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинская гимнастка стала призёром "Надежд России"

Сахалинская гимнастка стала призёром

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийские соревнования по художественной гимнастике "Надежды России" завершились в Ульяновске. Несколько сотен спортсменок из более 80 регионов страны состязались во Дворце гимнастики "Татьяна-Арена", рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Сахалинскую область в турнире представляла Кира Яблочникова. Она смогла два раза подняться на пьедестал соревнований. Кира в упорной борьбе среди гимнасток 2010-2011 г.р. завоевала в финале с обручем и с булавами две бронзовые награды. В многоборье островитянка показала шестой результат.

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