Сахалинская гимнастка стала призёром

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийские соревнования по художественной гимнастике "Надежды России" завершились в Ульяновске. Несколько сотен спортсменок из более 80 регионов страны состязались во Дворце гимнастики "Татьяна-Арена", рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Сахалинскую область в турнире представляла Кира Яблочникова. Она смогла два раза подняться на пьедестал соревнований. Кира в упорной борьбе среди гимнасток 2010-2011 г.р. завоевала в финале с обручем и с булавами две бронзовые награды. В многоборье островитянка показала шестой результат.