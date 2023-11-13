Боксеры Дальнего Востока разыграли медали "Юности Сахалина"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Побороться за награды турнира в Южно-Сахалинск приехали порядка 50 боксеров из городов Приморья и Сахалина, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".
За пьедестал почета боролись спортсмены в возрастных категориях: юниоры 2006-2007 годов рождения, юноши 2008-2009 годов рождения, девочки 2008-2009 годов рождения в 13 весовых категориях.
За лидерство на турнире спортсмены состязались на ринге спортшколы «Кристалл» в течение трех дней.
В результате поединков золотые медали среди юношей завоевали Амир Гиёсов, Искандер Микаилов, Дмитрий Трушов, которые являются воспитанниками спортшколы «Кристалл» Южно-Сахалинска. Руслан Крутенков, Антон Мамонтов, Данил Базулук и Аврам Лебедев из Корсакова также стали золотыми призерами в группе юношей. Победу в своих весовых категориях одержали Михаил Потапов, Виктор Куманев, Дмитрий Козырев, Егор Степкин, Тимофей Семенов, Сармат Ортабаев и Алексей Джаспенов.
В лидерах турнира среди юниоров: Нуриддин Абдулаев, Максим Бондарев, Даниил Слепухин, Дмитрий Долгоруков, Алмамбет Батыров из южно-сахалинского «Кристалла», а также воспитанник спортшколы Корсакова Артем Шайхулин.
Специальных призов удостоились несколько участников турнира. Так, приз за волю к победе получил Артем Дедерер из приморского Арсеньева. За самый зрелищный бой судьи отметили спецпризом Евгения Жатько из Шахтерска и уроженца Корсакова Артема Шайхулина. Лучший тренер – Альберт Пак. Самым техничным боксером турнира признан Амир Гиёсов из «Кристалла».
Впереди островных боксеров ждет подготовка к очередным серьезным стартам.
– 30 ноября группа наших воспитанников отправится на турнир памяти Владислава Стрижова в город Надым. А с 4 по 9 декабря команда боксеров «Кристалла» в составе шести спортсменов примет участие во Всероссийских соревнованиях на Кубок мэра Хабаровска, – рассказал о ближайших планах на сезон тренер боксеров «Кристалла» Александр Якушев.
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