На Сахалине определили лучших армрестлеров островного региона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат и первенство Сахалинской области по армрестлингу прошли в Южно-Сахалинске. Участниками соревнований стали 50 спортсменов из Охи, Холмска, Макарова, Долинска, Северо-Курильска, Смирных, Корсакова, Курильска и областного центра, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Радует, что в этом году к нам присоединились представители Северо-Курильска. Соперничество и конкурентность демонстрировали как молодые, так и опытные спортсмены. Например, за звание сильнейшего в абсолютной категории Леонид Доронин и Роман Теличко показали совершенно равную схватку, и лишь по разнице собственного веса победителем общего зачета стал Леонид, - рассказал руководитель островной федерации армрестлинга Владислав Ким.

Армрестлеры чемпионата соревновались в пяти весовых категориях.

Среди спортсменов категории «70 кг» Кирилл Тощев из Охи стал первым, на втором и третьем месте соответственно Александр Чернов и Арсений Душкин из Южно-Сахалинска.

В категории «80 кг» победу праздновал Смбат Татевосян из Анивы, второе место у Владислава Убушаева из Смирных, замкнул призовую тройку Анатолий Мельников из Южно-Сахалинска.

Эдуард Антипов из Южно-Сахалинска показал лучшие результаты в категории «90 кг», на втором месте оказался Дмитрий Низоленко из Макарова, третьим стал Мирлан Оролов из Южно-Сахалинска.

Среди армрестлеров категории «100 кг» золотую медаль выиграл Леонид Доронин из Южно-Сахалинска, серебро получил Евгений Зелюка из Корсакова, бронзовая награда у Александра Саенко из Южно-Сахалинска.

В самой тяжелой категории «100+ кг» Роман Теличко из Курильска занял первое место, Игорь Кондратьев из Южно-Сахалинска стал вторым, третье место у Геннадия Шипилова из Анивы.

Не менее эффектными получились схватки спортсменов островного первенства.

Среди юношей 2008-2010 г.р. в весовой категории «70 кг» Вадим Запара из Северо-Курильска стал первым, второе место у Дмитрия Курченко, третьим стал Иван Горелов (оба из Южно-Сахалинска).

В категории «70+ кг» золотую награду турнира выиграл Юрий Игнатов из Северо-Курильска, серебряная награда у Леонида Сафронова из Долинска, бронза у Павла Курлина из Корсакова.

Среди юношей 2004-2007 г.р. в двух весовых категориях все места на пьедестале разделили армрестлеры из областного центра. В весовой категории «70 кг» первое место забрал Александр Гайфулин, вторым стал Матвей Попов, Юрий Кононенко занял третье место. Среди спортсменов свыше 70 кг Абдурахман Уулу Нурдун завоевал золото турнира, серебряную награду получил Сергей Ким, у Артема Черемных бронза.