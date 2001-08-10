Сахалинские чир-спортсменки завоевали дюжину медалей всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийские соревнования, Кубок страны и фестиваль "Восходящие звезды" по чир спорту прошел в Краснодарском крае на федеральной территории "Сириус". В состязаниях в общей сложности приняли участие 1157 спортсменов из 37 регионов России, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сахалинская область в турнирах представляли 28 спортсменов, которым удалось несколько раз подняться на призовой пьедестал.

В Кубке России в дисциплине чир джаз двойка Эльвира Баранова и Кристина Лапыренок заняли третье место.

На всероссийских соревнованиях сахалинки смогли завоевать несколько наград. Золото турнира в дисциплине чир хип-хоп в двойках завоевали две островные пары - Ульяна Колесник и Валерия Шаройкина, Даниэла Боярова и Милана Терентьева. Серебряные медали получили дуэты Анны Сидько и Эвелины Лосевой, Милены Зыряновой и Алисы Кошкиной, Марины Ивановой и Елизаветы Пермяковой. Бронза досталась Алине Асташенко и Арине Лапушко.

В дисциплине чир джаз в двойках Руслана Замотаева и Алекса Юн стали первыми. Еще одно призовое второе место завоевали Милана Енина и Ангелина Коломоец.

На фестивале "Восходящие звезды" островитянка Юлия Ельникова в дисциплине чир фристайл заняла второе место.

Отметим, что сахалинские спортсменки уже начали подготовку к чемпионату Дальневосточного федерального округа и всероссийским соревнованиям, которые пройдут во Владивостоке и Санкт-Петербурге соответственно.