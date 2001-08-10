На Сахалине определили лучших саватистов Дальнего Востока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошли чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по французскому боксу (сават). В нем приняли участие 56 спортсменов в возрасте от 7 лет и старше из Хабаровского края, Амурской области и городов островного региона - Охи, Долинска, Корсакова, Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Это уже традиционные для Южно-Сахалинска соревнования. Каждый год сюда приезжают лучшие саватисты со всего Дальнего Востока, чтобы набраться опыта борьбы со сверстниками, завоевать медали и отобраться в сборную ДФО, для достойного представительства на всероссийских стартах, - рассказала исполнительный директор всероссийской федерации савата Татьяна Абросова.

Поединки проходили в двух категориях: "Ассо" - легкий контакт, нельзя наносить сильные удары руками и ногами, важны качество и точность техники, и "Комба" - полный контакт, сильные удары конечностями разрешены.

Золотые медали соревнований в своих категориях завоевали Виктория Пьяникова (12-14 лет, 52 кг, Ассо), Сергей Леонов (12-14 лет, 52 кг, Ассо), Кристина Важенкова (15-17 лет, 52 кг, 60 кг, Ассо), Тимофей Дудко (15-17 лет, 56 кг, Ассо), Кирилл Автаев (15-17, 65 кг, Ассо), Ярослав Дудкин (15-17 лет, свыше 75 кг, Ассо), Дмитрий Ерошенков (18-45 лет, 65 лет, Ассо), Владимир Хе (18-45 лет, 75 кг, Ассо), Тимофей Исаев (18-45 лет, 80 кг, Ассо), Алексей Логинов (18-45 лет, 85 кг, Ассо), Данил Черных (15-17 лет, до 48 кг, Комба), Алексей Логинов (18-45 лет, свыше 85 кг, Комба).