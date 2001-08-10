Тихоокеанское
информационное агентство
3 Ноября 2023
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10:30, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинский "Кристалл" проведет домашнюю серию матчей с "Ермаком"

Сахалинский

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Хоккеисты "Кристалла" после двух гостевых серий готовятся встретить на своем льду "Ермак" из Ангарска. Матчи пройдут в рамках первенства Сибири и Дальнего Востока по хоккею среди юниоров до 18 лет, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.

Наши соперники к моменту встречи занимают шестое место в таблице соревнований. "Кристалл" же находится на пятой строчке. Команды еще не успели оценить мастерство друг друга в этом сезоне, поэтому матчи обещают стать непредсказуемыми.

Встречи с "Ермаком" пройдут 4 и 5 ноября на ледовой арене "Кристалла" в Южно-Сахалинске. Начало в 12:00. Болельщиков приглашают поддержать наших хоккеистов. Вход для зрителей свободный.

За ходом игр можно будет следить в прямой трансляции на канале "Спортивный Сахалин" в YouTube.

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