Сахалинский

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Хоккеисты "Кристалла" после двух гостевых серий готовятся встретить на своем льду "Ермак" из Ангарска. Матчи пройдут в рамках первенства Сибири и Дальнего Востока по хоккею среди юниоров до 18 лет, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.

Наши соперники к моменту встречи занимают шестое место в таблице соревнований. "Кристалл" же находится на пятой строчке. Команды еще не успели оценить мастерство друг друга в этом сезоне, поэтому матчи обещают стать непредсказуемыми.

Встречи с "Ермаком" пройдут 4 и 5 ноября на ледовой арене "Кристалла" в Южно-Сахалинске. Начало в 12:00. Болельщиков приглашают поддержать наших хоккеистов. Вход для зрителей свободный.

За ходом игр можно будет следить в прямой трансляции на канале "Спортивный Сахалин" в YouTube.