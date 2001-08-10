Первые 100 человек зарегистрировались на Сахалинский лыжный марафон памяти Фархутдинова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Продолжается регистрация на XXV международный Сахалинский лыжный марафон, посвященный памяти И.П. Фархутдинова. Он пройдет в островном регионе 8 и 9 марта, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

На сегодняшний день на сайт поступило более 100 заявок от спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Когалыма, Владивостока, Рыбинска, Екатеринбурга, Тулы, Самары, Казани, Сыктывкара, Наро-Фоминска, Хабаровска и Новосибирска.

Регистрация продлится до 4 марта. Участники, отправившие заявку до 1 января, получат именной номер.

В этом году марафонцев ждут два дня соревнований и две гонки: классическим и свободным стилем. Как отметил президент RussiaLoppet Георгий Кадыков-Орбелиани, классика должна полюбиться туристам и тем, кто настроен в удовольствие пройти трассу и насладиться красивыми видами.

- В прошлом году я впервые побывал на Сахалине и мне очень у вас понравилось. Сахалинский марафон уникален. У него красивейшие виды, трасса проходит из точки в точку, и пока ты едешь, наслаждаешься природой. В этом году организаторы добавили классику, и я считаю, что это идеальный вариант для тех, кто очень хотел пройти эту трассу для себя, в прогулочном темпе. Конечно, есть те, кто будут работать на время и бороться за призы, но и у туристов есть уникальная возможность пройти эту трассу с точки зрения прогулки выходного дня, - отметил он.

Общий призовой фонд сахалинского лыжного марафона в этом году составит 3 500 000 рублей. Помимо этого, участников ждут призы от партнеров, торжественная церемония награждения, развлекательная программа на финише марафона - в южно-сахалинском парке имени Гагарина.