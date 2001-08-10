Тихоокеанское
информационное агентство
3 Ноября 2023
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09:44, | Новости спорта Сахалина и Курил

Первые 100 человек зарегистрировались на Сахалинский лыжный марафон памяти Фархутдинова

Первые 100 человек зарегистрировались на Сахалинский лыжный марафон памяти Фархутдинова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Продолжается регистрация на XXV международный Сахалинский лыжный марафон, посвященный памяти И.П. Фархутдинова. Он пройдет в островном регионе 8 и 9 марта, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

На сегодняшний день на сайт поступило более 100 заявок от спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Когалыма, Владивостока, Рыбинска, Екатеринбурга, Тулы, Самары, Казани, Сыктывкара, Наро-Фоминска, Хабаровска и Новосибирска.

Регистрация продлится до 4 марта. Участники, отправившие заявку до 1 января, получат именной номер.

В этом году марафонцев ждут два дня соревнований и две гонки: классическим и свободным стилем. Как отметил президент RussiaLoppet Георгий Кадыков-Орбелиани, классика должна полюбиться туристам и тем, кто настроен в удовольствие пройти трассу и насладиться красивыми видами.

- В прошлом году я впервые побывал на Сахалине и мне очень у вас понравилось. Сахалинский марафон уникален. У него красивейшие виды, трасса проходит из точки в точку, и пока ты едешь, наслаждаешься природой. В этом году организаторы добавили классику, и я считаю, что это идеальный вариант для тех, кто очень хотел пройти эту трассу для себя, в прогулочном темпе. Конечно, есть те, кто будут работать на время и бороться за призы, но и у туристов есть уникальная возможность пройти эту трассу с точки зрения прогулки выходного дня, - отметил он.

Общий призовой фонд сахалинского лыжного марафона в этом году составит 3 500 000 рублей. Помимо этого, участников ждут призы от партнеров, торжественная церемония награждения, развлекательная программа на финише марафона - в южно-сахалинском парке имени Гагарина.

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