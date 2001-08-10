Сахалинские хоккеисты встретятся с лидерами первенства Москвы U18 в Электростали

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Команда «Кристалл-Сахалин», в составе которой выступают сахалинские хоккеисты, проведет очередной матч в рамках первенства Москвы по хоккею U-18, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.

Сейчас наша команда находится на третьем месте (6 очков) рейтинговой турнирной таблицы среди 11 команд-участниц первенства. Предстоящая встреча станет довольно ответственной для островных хоккеистов – им предстоит сразится с «Кристаллом» из Электростали, который находится на первом месте (8 очков).

Встреча с «Кристаллом» состоится 1 ноября в 19:00. Время указано сахалинское. За ходом матчей с участием наших игроков можно следить в прямой трансляции на канале «Fhmoscow plus» в YouTube.