Самые юные сахалинские хоккеисты поборются за Кубок Федерации хоккея
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Это - первые выездные соревнования для команды юных хоккеистов 2016 года рождения из спортшколы "Кристалл" Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.
Всего участниками Кубка Федерации хоккея Еврейской автономной области станут 12 команд со всего Дальнего Востока. Возраст игроков - 6-8 лет. Матчи запланированы в хоккейном формате 4х4. Такой тип матчей, когда поле делится пополам, и игра проводится поперек площадки, является самым комфортным для детских турниров.
На соревнования приедут и взрослые гости. Среди них - президент Федерации хоккея Дальнего Востока Станислав Стельмах, заведующий кафедрой теории и методики футбола и хоккея Дальневосточной государственной академии физической культуры, исполнительный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Патраков, а также глава экспертного совета НХЛ, руководитель Дальневосточного отделения лиги Олег Зеленин.
Соревнования стартуют 2 ноября. Сахалинской команде предстоит провести 10 матчей. Лидер турнира определится 5 ноября.
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