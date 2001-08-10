Тихоокеанское
информационное агентство
1 Ноября 2023
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10:30, | Новости спорта Сахалина и Курил

Самые юные сахалинские хоккеисты поборются за Кубок Федерации хоккея

Самые юные сахалинские хоккеисты поборются за Кубок Федерации хоккея

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Это - первые выездные соревнования для команды юных хоккеистов 2016 года рождения из спортшколы "Кристалл" Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.

Всего участниками Кубка Федерации хоккея Еврейской автономной области станут 12 команд со всего Дальнего Востока. Возраст игроков - 6-8 лет. Матчи запланированы в хоккейном формате 4х4. Такой тип матчей, когда поле делится пополам, и игра проводится поперек площадки, является самым комфортным для детских турниров.

На соревнования приедут и взрослые гости. Среди них - президент Федерации хоккея Дальнего Востока Станислав Стельмах, заведующий кафедрой теории и методики футбола и хоккея Дальневосточной государственной академии физической культуры, исполнительный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Патраков, а также глава экспертного совета НХЛ, руководитель Дальневосточного отделения лиги Олег Зеленин.

Соревнования стартуют 2 ноября. Сахалинской команде предстоит провести 10 матчей. Лидер турнира определится 5 ноября.

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