Сахалинских армрестлеров приглашают на чемпионат и первенство области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцев приглашают побороться за награды чемпионата и первенства области по армрестлингу. Принять участие в поединках могут все желающие в возрасте от 12 лет и старше, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования пройдут 5 ноября по адресу: г. Южно-Сахалинск, переулок Алтайский, 11, спорткомплекс "Гидрострой". Регистрация продлится с 09:00 до 10:00. Начало в 10:30.

Подробности по телефону 8 924 282 99 09 (Владислав).