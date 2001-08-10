Дальневосточные старты на Сахалине собрали около 300 сильнейших пловцов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бассейн областной спортшколы водных видов спорта принимает первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по плаванию. В стартах участвуют 295 спортсменов из Приморского, Хабаровского, Камчатского, Забайкальского краев, Сахалинской, Амурской, Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).

- Рад вас всех приветствовать островной земле. Здорово, что у нас есть столь приятные поводы для встречи на Сахалине – мы принимаем дальневосточные соревнования по плаванию уже в третий раз и, я уверен, что мы продолжим эту традицию. Хочу пожелать спортсменам легкой воды и отличных результатов, всем удачи! – напутствовал участников соревнований министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов.

В течение четырех дней спортсменов ждут заплывы брассом, вольным стилем, баттерфляем, на спине, комплексным плаванием на 50, 100, 200, 400 и 1500 метров, а также эстафета.

Стартовали состязания с мужского баттерфляя. В заплыве среди сильнейших спортсменов Дальнего Востока лучшее время – 53,18 секунды – показал камчатский пловец Виталий Завьялов.

- Неплохой результат, один из трех моих лучших. Два года назад я у вас уже показывал это время. Каждый раз приятно приезжать в Южно-Сахалинск, тренироваться и состязаться в бассейне спортшколы водных видов спорта. Здесь очень хорошая вода, уверен, что на этих стартах многие максимально проявят себя и завоюют медали, - отметил мастер спорта России Виталий Завьялов.

Также отметим, что в первый день соревнований были установлены два дальневосточных рекорда. Их установили Иван Кожакин, преодолевший 50 метров брассом за 26,76 секунды, и Анастасия Котельникова, проплывшая 50 метров брассом за 31,49 секунды.