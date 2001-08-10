Тихоокеанское
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15:24, | Новости спорта Сахалина и Курил

Дальневосточные старты на Сахалине собрали около 300 сильнейших пловцов

Дальневосточные старты на Сахалине собрали около 300 сильнейших пловцов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бассейн областной спортшколы водных видов спорта принимает первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по плаванию. В стартах участвуют 295 спортсменов из Приморского, Хабаровского, Камчатского, Забайкальского краев, Сахалинской, Амурской, Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).

- Рад вас всех приветствовать островной земле. Здорово, что у нас есть столь приятные поводы для встречи на Сахалине – мы принимаем дальневосточные соревнования по плаванию уже в третий раз и, я уверен, что мы продолжим эту традицию. Хочу пожелать спортсменам легкой воды и отличных результатов, всем удачи! – напутствовал участников соревнований министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов.

В течение четырех дней спортсменов ждут заплывы брассом, вольным стилем, баттерфляем, на спине, комплексным плаванием на 50, 100, 200, 400 и 1500 метров, а также эстафета.

Стартовали состязания с мужского баттерфляя. В заплыве среди сильнейших спортсменов Дальнего Востока лучшее время – 53,18 секунды – показал камчатский пловец Виталий Завьялов.

- Неплохой результат, один из трех моих лучших. Два года назад я у вас уже показывал это время. Каждый раз приятно приезжать в Южно-Сахалинск, тренироваться и состязаться в бассейне спортшколы водных видов спорта. Здесь очень хорошая вода, уверен, что на этих стартах многие максимально проявят себя и завоюют медали, - отметил мастер спорта России Виталий Завьялов.

Также отметим, что в первый день соревнований были установлены два дальневосточных рекорда. Их установили Иван Кожакин, преодолевший 50 метров брассом за 26,76 секунды, и Анастасия Котельникова, проплывшая 50 метров брассом за 31,49 секунды.

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