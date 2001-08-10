Сахалинские гимнасты разыграли медали соревнований в «Кристалле»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В минувшую субботу спортшкола «Кристалл» в Южно-Сахалинске приняла квалификационные соревнования по спортивной гимнастике.

За награды состязаний боролись более 60 спортсменов от 6 до 13 лет. Все они являются воспитанниками соответствующего спортивного отделения «Кристалла». Гимнасты соревновались в выполнении программ шести разрядов: от третьего юношеского до первого спортивного.

Спортсменам выполняли традиционный набор упражнений в многоборье: это опорный прыжок, упражнения на коне, кольцах, брусьях, перекладине, а также вольные упражнения.

Призерами в первом юношеском разряде стали Кирилл Хамитов, Илья Шаталов и Адам Ли.

По программе второго юношеского места от первого до третьего заняли соответственно: Кирилл Острочревый, Платон Гимадиев и Егор Осаволюк. Здесь следует отметить, что эта соревновательная категория стала самой многочисленной – за награды во втором юношеском боролись более 30 участников.

Артем Малик, Никита Лим и Рамиль Евлаев заняли пьедестал почета в третьем юношеском разряде.

В третьем спортивном лидировали Даниил Кузьменко, Владислав Сизов и Артем Петрушкин.

Выступление по программе второго спортивного принесло медали Константину Че и Артуру Бажухину.

И, наконец, в первом спортивном разряде золото завоевал Давид Че, на втором месте Ян Брынцев, бронза у Тимофея Ильина.

Теперь в планах у сахалинских гимнастов – участие в тренировочных сборах, которые состоятся в Новосибирске в следующем месяце.