Тихоокеанское
информационное агентство
30 Октября 2023
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09:30, | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине определили победителей футбольного турнира среди национальных диаспор

На Сахалине определили победителей футбольного турнира среди национальных диаспор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Традиционные соревнования по малоформатному футболу среди национальных общественных объединений Сахалинской области, приуроченных к празднованию Дня народного единства, прошли в Южно-Сахалинске. Местом проведения состязаний стал учебно-тренировочный центр «Восток».

- Бесспорно, нельзя преуменьшать важность проведения спортивных мероприятий такой направленности. На таких событиях ярко работает лозунг «Спорт вне политики». Мы показываем, что на спортивной площадке в дружеской атмосфере могут соперничать люди разных национальностей или вероисповеданий. Сейчас на мировой арене многие этого лозунга не придерживаются. Но спорт по-прежнему способен объединять и радовать, - приветствовал участников футбольных соревнований островной министр спорта Артём Подшивалов.

В этом году участие в турнире приняло семь команд. Это «Армянская диаспора», «Сахалин», «Пахтакор» (узбекская диаспора), «Карабах», «Корейская диаспора», «Крым» и «Алга» (киргизская диаспора).

На групповом этапе лучшими в группе «А» стали «Пахтакор» и «Сахалин», в группе «В» - «Крым» и «Корейская диаспора».

В финальной битве за призовые места турнира «Крым» набрал 7 очков и занял первое место. На втором месте с четырьмя набранными очками расположилась «Корейская диаспора». Бронзу турнира завоевали футболисты «Пахтакора».

На церемонии награждения лучшим вратарем был признан Роман Горячев из «Крыма». Лучшими игроками среди команд-финалисток стали Умид Камбаров («Пахтакор»), Владислав Ким («Корейская диаспора») и Владислав Черепанов («Сахалин»).

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