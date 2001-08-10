На Сахалине определили победителей футбольного турнира среди национальных диаспор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Традиционные соревнования по малоформатному футболу среди национальных общественных объединений Сахалинской области, приуроченных к празднованию Дня народного единства, прошли в Южно-Сахалинске. Местом проведения состязаний стал учебно-тренировочный центр «Восток».

- Бесспорно, нельзя преуменьшать важность проведения спортивных мероприятий такой направленности. На таких событиях ярко работает лозунг «Спорт вне политики». Мы показываем, что на спортивной площадке в дружеской атмосфере могут соперничать люди разных национальностей или вероисповеданий. Сейчас на мировой арене многие этого лозунга не придерживаются. Но спорт по-прежнему способен объединять и радовать, - приветствовал участников футбольных соревнований островной министр спорта Артём Подшивалов.

В этом году участие в турнире приняло семь команд. Это «Армянская диаспора», «Сахалин», «Пахтакор» (узбекская диаспора), «Карабах», «Корейская диаспора», «Крым» и «Алга» (киргизская диаспора).

На групповом этапе лучшими в группе «А» стали «Пахтакор» и «Сахалин», в группе «В» - «Крым» и «Корейская диаспора».

В финальной битве за призовые места турнира «Крым» набрал 7 очков и занял первое место. На втором месте с четырьмя набранными очками расположилась «Корейская диаспора». Бронзу турнира завоевали футболисты «Пахтакора».

На церемонии награждения лучшим вратарем был признан Роман Горячев из «Крыма». Лучшими игроками среди команд-финалисток стали Умид Камбаров («Пахтакор»), Владислав Ким («Корейская диаспора») и Владислав Черепанов («Сахалин»).