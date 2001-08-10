Тихоокеанское
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18:14, | Новости спорта Сахалина и Курил

Трудовые коллективы Поронайска определили лучших в футболе

Трудовые коллективы Поронайска определили лучших в футболе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вчера, 19 октября, в физкультурно-оздоровительном комплексе "Поронайск-Арена" завершились соревнования по мини-футболу среди трудовых коллективов района. Футбольные баталии проходили в зачет Спартакиады на Кубок мэра Поронайского городского округа. В турнире приняли участие пять команд трудовых коллективов.
 
Места распределились следующим образовам:
 1 место – команда «Локомотив» (железнодорожники);
2 место – команда спортивной школы «Поронайск-Арена»;
3 место – команда «Рубеж» (пограничная служба).
 
Лучшими игроками признаны:
Лучший нападающий – Семен Дмитревский;
Лучший вратарь – Юрий Пак;
Лучший игрок – Александр Новик.

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