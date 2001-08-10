Хоккеисты "Кристалл-Сахалин" одержали бескомпромиссную победу над московскими "Ястребами"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Игроки "Кристалл-Сахалин" продолжают выступление на первенстве Москвы по хоккею U-18. Вчера наша команда встретилась с "Ястребами" из Москвы. Этот матч стал четвертым с начала сезона, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".
К началу встречи наши соперники занимали вторую строчку таблицы, в то время как сахалинцы отставали на три позиции. Возможно именно поэтому островные хоккеисты подошли к матчу со всей серьезностью и с первых минут взяли игру под свой контроль.
С каждым периодом разрыв в счете увеличивался в пользу "Кристалл-Сахалин". Так, после двух отрезков матча на табло горели победные 8:0. Лишь в третьем периоде "Ястребам" удалось пробить оборону сахалинцев и забить два гола. Но "Кристалл-Сахалин" шел по нарастающей, и добавил еще четыре шайбы голкиперу москвичей. В результате - бескомпромиссная победа нашей команды со счетом 12:2.
Хет-триком в этом матче отличился Антон Плехов, дубль оформили Егор Листвин, Арсений Балабанов и Андрей Мишнев, по голу забили Лев Чирков, Иван Скорик и Вадим Ильин. По итогам матча "Кристалл-Сахалин" поднялся на третью строчку таблицы.
Впереди сахалинскую команду ждет встреча с "Кристаллом" из Электростали, который занимает лидирующую строчку турнирной таблицы среди 11 команд-участников. Матч с "Кристаллом" состоится 1 ноября. Время проведения будет сообщено позже.
Все матчи с участием "Кристалл-Сахалин" можно смотреть в прямом эфире на канале "fhmoscow plus" в YouTube.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
10:58 Сегодня Новую театральную сцену открыли на Сахалине
09:18 Сегодня Сахалинская область стала победителем всероссийского конкурса "Дом культуры. Новый формат"
08:43 Сегодня В Южно-Сахалинске прошли лекции специалиста из Российского этнографического музея
09:23 Сегодня В Корсакове обновят уличное освещение
- 15:02 12 Октября Еще больше сахалинцев получат шанс выиграть призы "Ночного забега"
14:57 13 Октября С 16 октября в Южно-Сахалинске перестанут работать выделенные полосы для автобусов на двух улицах
15:36 12 Октября Графический роман дальневосточных художников об адмирале Невельском эксклюзивно вышел в библиотеке "Строки"
12:49 13 Октября Аллею сахалинской вишни высадили в Мастерской управления "Сенеж"
10:59 19 Сентября Рыбу, добытую у берегов Сахалина, начали тщательнее проверять на радиацию
08:57 27 Сентября Сахалинское правительство договорилось наращивать турпотоки с Китаем
16:04 5 Октября Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
15:43 20 Сентября В Сахалинской области количество вакансий в пять раз превышает число соискателей
Выбор редакции
- 14:44 Сегодня В Южно-Сахалинске открылась выставка, посвященная осени
- 16:03 17 Октября На Сахалине и Курилах с начала года привели в порядок почти 1400 дворов
- 15:06 16 Октября "Самый креативный подъезд" сентября выбрали в Южно-Сахалинске
- 10:42 16 Октября У спортшколы "Кристалл" появились свои талисманы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?