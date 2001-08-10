Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Игроки "Кристалл-Сахалин" продолжают выступление на первенстве Москвы по хоккею U-18. Вчера наша команда встретилась с "Ястребами" из Москвы. Этот матч стал четвертым с начала сезона, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".

К началу встречи наши соперники занимали вторую строчку таблицы, в то время как сахалинцы отставали на три позиции. Возможно именно поэтому островные хоккеисты подошли к матчу со всей серьезностью и с первых минут взяли игру под свой контроль.

С каждым периодом разрыв в счете увеличивался в пользу "Кристалл-Сахалин". Так, после двух отрезков матча на табло горели победные 8:0. Лишь в третьем периоде "Ястребам" удалось пробить оборону сахалинцев и забить два гола. Но "Кристалл-Сахалин" шел по нарастающей, и добавил еще четыре шайбы голкиперу москвичей. В результате - бескомпромиссная победа нашей команды со счетом 12:2.

Хет-триком в этом матче отличился Антон Плехов, дубль оформили Егор Листвин, Арсений Балабанов и Андрей Мишнев, по голу забили Лев Чирков, Иван Скорик и Вадим Ильин. По итогам матча "Кристалл-Сахалин" поднялся на третью строчку таблицы.

Впереди сахалинскую команду ждет встреча с "Кристаллом" из Электростали, который занимает лидирующую строчку турнирной таблицы среди 11 команд-участников. Матч с "Кристаллом" состоится 1 ноября. Время проведения будет сообщено позже.

Все матчи с участием "Кристалл-Сахалин" можно смотреть в прямом эфире на канале "fhmoscow plus" в YouTube.