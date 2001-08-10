Сахалин впервые принял первенство ДФО по спортивному пейнтболу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине впервые прошло первенство Дальневосточного федерального округа по спортивному пейнтболу. Отличительной особенностью соревнований стало участие команд младшего дивизиона - до 16 лет. Мероприятие организовано в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", реализуемого по инициативе президента РФ Владимира Путина, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Было очень круто, что все дети приехали без опыта спортивного пейнтбола. Так шансы были у всех равны, и борьба получилась очень напряженной и драматичной, особенно в полуфиналах и финалах. Несмотря на мой большой спортивный опыт, я впервые наблюдал за детскими соревнованиями: мальчишки и девчонки, играя вместе (у нас были смешанные команды) проявили себя очень круто. В будущем постараемся расширить количество команд, чтобы все желающие смогли присоединиться к состязаниям, - рассказал главный судья первенства Юрий Ким.

В соревнованиях приняли участие 12 команд из районов Сахалинской области, в том числе представители общеобразовательных и спортивных школ.

- В пейнтбол играла впервые, но раньше много слышала об этой игре и очень хотела попробовать. Думаю, что для первого раза выступила хорошо, но точно есть над чем поработать. Было сложно, но очень интересно. Обязательно буду принимать участие в таких играх, - отметила участница команды Лицея №1 Виктория Тищенко.

По результатам игр младшего дивизиона первое место завоевала команда Absolut, серебро у корсаковского "Динамита", бронзовыми призерами стали представители Лицея №1. Лучшим игроком стал Иван Филиппов (Absolut).

В старшем дивизионе лучший результат у Oldskullz, вторыми стали спортсмены "Легиона", замкнули тройку лидеров "Не юноши". Звание "Лучшего игрока" ушло Виталию Звягину (Oldskullz).