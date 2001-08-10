Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Команда «Кристалл-Сахалин» в составе сахалинских хоккеистов готовится провести очередной матч на первенстве Москвы U-18, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.

Соперниками нашей команды станут «Ястребы» из Москвы, которые сейчас занимают второе место в турнирной таблице. Сахалинские хоккеисты находятся на пятой строчке. Напомним, островная команда под руководством тренера Александра Керч провела три матча, два из которых принесли победу нашим спортсменам.

Встреча с «Ястребами» состоится 18 октября в 23:45. Время указано сахалинское. За ходом игры можно будет следить в прямой трансляции на канале «Fhmoscow plus» в YouTube.