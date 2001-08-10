Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою на Сахалине собрал более 160 бойцов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в четвертый раз прошел Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою, посвящённый памяти Героя России, сотрудника управления "В" ЦСН ФСБ России Виктора Дудкина. В нем приняли участие более 160 бойцов в возрасте от 10 лет и старше из Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, а также спортивных клубов и федераций Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Умение защищать себя, свою семью, свою Родину - одна из главных задач, поставленных нашим президентом Владимиром Путиным. Мы, как федерация армейского рукопашного боя, готовим юношей к службе в армии, учим постоять за себя и свое Отечество. И с каждым годом турниры по армейскому рукопашному бою привлекают все больше бойцов, вне зависимости от возраста, - отметил президент региональной федерации Евгений Пряхин.

Соревнования проходили в течение двух дней. Финальные поединки сопровождал военный оркестр 68-го армейского корпуса. В перерывах гости и участники наблюдали за показательными выступлениями от военно-спортивного клуба "Десантник" и мастера спорта России по пауэрлифтингу, президента сахалинской федерации мас-рестлинга, бронзового призера чемпионата мира по мас-рестлингу Евгения Борозны.

- Очень круто все организовали, показательные выступления достаточно зрелищные и придают дополнительную мотивацию перед боем. Настрой боевой, без медали сегодня не уйду, - рассказал представитель команды сахалинской федерации панкратиона и спортивного клуба "Русичи" Николай Лыков.

По результатам поединков в командном зачете среди бойцов в возрасте от 10 до 13 лет первое место у сахалинской федерации армейского рукопашного боя, вторыми стали спортсмены из Приморского края, бронзу завоевали представители СК "Триумф".

Среди юношеских сборных золото у Приморского края, серебро завоевали спортсмены сахалинского отделения федерации кудо России, замкнули тройку лидеров бойцы из СК "Алыш".

В командном зачете среди мужчин лучшие результаты показали спортсмены СК "Триумф", серебро соревнований у представителей СК "Алыш", бронзу завоевали спортсмены воинской части 35390.

С результатами личных зачетов можно ознакомиться в документе.