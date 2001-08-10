Тихоокеанское
информационное агентство
17 Октября 2023
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12:08, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинский легкоатлет стал серебряным призером всероссийских соревнований

Сахалинский легкоатлет стал серебряным призером всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанник спортшколы олимпийского резерва летних видов спорта имени Э. М. Комнацкого Артур Кохан завоевал серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных». Юноши и девушки в возрасте от 10 до 15 лет состязались в беге на короткие и средние дистанции, в прыжках в длину и высоту, в метении снаряда и в эстафетном беге, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Артур Кохан (тренер Наталья Шапкина) выступал в возрастной категории среди юношей 2010-2011 г.р., где участвовало 160 атлетов. Сахалинец пробежал 60 м за 8:17 секунды, прыгнул в длину на 5,41 м, метнул снаряд на 62,57 м, за 2:17,16 сек преодолел дистанцию 800 м. Атлет уступил сопернику 27 итоговых баллов и стал серебряным призером соревнований.

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