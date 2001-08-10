У спортшколы "Кристалл" появились свои талисманы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В середине сентября в "Кристалле" объявили конкурс на создание талисмана учреждения, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.
В числе требований к работам мы упомянули об отражении силы и духа спортшколы, а также культурных особенностях островного региона, которые были бы интуитивно понятны большинству людей. Выбор победителя проходил среди рисунков воспитанников "Кристалла", и, следует отметить, он был непростым.
Среди ярких конкурсных работ были медведи, тюлени, птицы, мульт-персонажи и фантастические герои, поэтому определить победителя было нелегко. В результате жюри в составе сотрудников "Кристалла" выбрало рисунок Матвея Сендзюка. Спортсмен является воспитанником отделения фигурного катания. Его персонажами стали лисичка и волчонок.
- "Кристалл" - многопрофильная спортшкола, у нас занимаются порядка семисот детей, семь видов спорта, поэтому неправильно было бы выбрать одного героя в качестве талисмана. А рисунок Матвея символизирует команду и такие качества спортсмена, как активность, стремление к победам, силу духа и задор, - отмечают в "Кристалле". Сотрудники спортшколы также отметили, почему выбор пал именно на рисунок с изображением волчонка, ведь официальные источники говорят, что на острове эти хищники - редкие гости.
- Лиса, которая составляет пару волку на рисунке нашего победителя, является типичным животным Сахалинской области. В то же время образ волка в искусстве и философии олицетворяет храбрость и победу, волк в любой схватке борется до конца. Эти качества близки всем спортсменам. Поэтому пара персонажей привлекла внимание нас и наших коллег, и выбор был сделан, - объясняют в спортшколе свое решение.
Новые герои станут официальными талисманами спортивной школы "Кристалл", и будут выступать для спортсменов поддержкой на тренировках и соревнованиях. Кроме того, в скором времени здесь появятся ростовые куклы по эскизам победителя конкурса.
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