"Сахалинские акулы" поддержали проект "Коньки в школу"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Игроки сахалинского хоккейного клуба "Сахалинские акулы" Вячеслав Перелыгин, Никита Радченко и Дмитрий Богданов провели мастер-класс для участников проекта "Коньки в школу", рассказали ТИА "Острова" в региональном монспорте.

- Классный проект. Здорово, что он продолжает набирать обороты, - поделился впечатлениями нападающий "Сахалинских Акул" Вячеслав Перелыгин. - Отлично покатались с ребятами из местных школ, пообщались, сделали фото и пригласили их на предстоящие домашние матчи

Напомним, что проект "Коньки в школу" существует с 2018 года при поддержке правительства Сахалинской области.