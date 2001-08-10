10:38, | Новости спорта Сахалина и Курил
"Сахалинские акулы" поддержали проект "Коньки в школу"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Игроки сахалинского хоккейного клуба "Сахалинские акулы" Вячеслав Перелыгин, Никита Радченко и Дмитрий Богданов провели мастер-класс для участников проекта "Коньки в школу", рассказали ТИА "Острова" в региональном монспорте.
- Классный проект. Здорово, что он продолжает набирать обороты, - поделился впечатлениями нападающий "Сахалинских Акул" Вячеслав Перелыгин. - Отлично покатались с ребятами из местных школ, пообщались, сделали фото и пригласили их на предстоящие домашние матчи
Напомним, что проект "Коньки в школу" существует с 2018 года при поддержке правительства Сахалинской области.
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