Сахалинец взял золото на первенстве мира по муайтай

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов поздравил Глеба Соловьева и его тренера по тайскому боксу Эдуарда Мухаметшина с золотой медалью на первенстве мира по муайтай (тайскому боксу). Соревнования собрали 1500 сильнейших юных бойцов из 77 стран мира, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Я поздравляю вас с победой. Эта медаль – результат вашей большой, серьезной, совместной работы. Не дать волнению побороть себя, выйти на бой и показать потрясающий результат – лучшая награда! Также хочу отметить, что воспитать спортсмена международного уровня дорогого стоит. Спасибо за ваш труд и удачи в будущих стартах, - обратился к победителю и его тренеру руководитель спортивного ведомства.

Первенство мира по муайтай проходило в турецком Кемере. 13-летний Глеб Соловьев выступал в составе отечественной сборной в абсолютной весовой категории «71+ кг». Его соперниками стали спортсмены из Черногории и Турции, превосходящие сахалинца по весу на 20 кг.

- Готовиться начали полтора года назад. Усердные тренировки позволили нам выиграть сначала региональное первенство, а потом и всероссийские соревнования, тем самым заработав путевку в сборную команду страны. Уже в Турции не сбавляли обороты, придерживались строгой дисциплины, распорядка дня, что и принесло свои результаты, - главный тренер сахалинской федерации тайского бокса Эдуард Мухаметшин.