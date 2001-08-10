Тихоокеанское
информационное агентство
13 Октября 2023
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15:12, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинец взял золото на первенстве мира по муайтай

Сахалинец взял золото на первенстве мира по муайтай

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов поздравил Глеба Соловьева и его тренера по тайскому боксу Эдуарда Мухаметшина с золотой медалью на первенстве мира по муайтай (тайскому боксу). Соревнования собрали 1500 сильнейших юных бойцов из 77 стран мира, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Я поздравляю вас с победой. Эта медаль – результат вашей большой, серьезной, совместной работы. Не дать волнению побороть себя, выйти на бой и показать потрясающий результат – лучшая награда! Также хочу отметить, что воспитать спортсмена международного уровня дорогого стоит. Спасибо за ваш труд и удачи в будущих стартах, - обратился к победителю и его тренеру руководитель спортивного ведомства.

Первенство мира по муайтай проходило в турецком Кемере. 13-летний Глеб Соловьев выступал в составе отечественной сборной в абсолютной весовой категории «71+ кг». Его соперниками стали спортсмены из Черногории и Турции, превосходящие сахалинца по весу на 20 кг.

- Готовиться начали полтора года назад. Усердные тренировки позволили нам выиграть сначала региональное первенство, а потом и всероссийские соревнования, тем самым заработав путевку в сборную команду страны. Уже в Турции не сбавляли обороты, придерживались строгой дисциплины, распорядка дня, что и принесло свои результаты, - главный тренер сахалинской федерации тайского бокса Эдуард Мухаметшин.

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