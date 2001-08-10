Сахалинские серебряные волонтеры спорта поделились опытом с коллегами из регионов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В завершающий день Дальневосточного форума серебряных волонтеров гостей из других регионов познакомили с главной достопримечательностью Южно-Сахалинска - спортивно-туристическим комплексом «Горный воздух». Добровольцы приняли участие в утренней зарядке, посмотрели на город с высоты птичьего полета и узнали о работе на спортивных мероприятиях, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Член координационного совета серебряных волонтёров при губернаторе Сахалинской области Владимир Забелин пообщался с гостями, рассказал о том, чем занимаются волонтеры в сфере спорта, как работают с гостями, спортсменами, в том числе старшего поколения.

- Попасть на Сахалин – моя давняя мечта и, наконец, она сбылась. Но я здесь не столько на отдыхе, сколько для собственного развития. Вчера у нас прошли круглые столы, мы пообщались с представителями министерств, участвовали в мастер-классах. Я восхищена тем, как у вас здесь относятся к пенсионерам и волонтерам, в частности. Столько делается для вовлечения граждан серебряного возраста в спорт, общественную деятельность. Южно-Сахалинск – идеальное место для проведения таких форумов, все подтверждается примерами, -, поделилась впечатлениями корпоративный волонтер РЖД из Екатеринбурга Евгения Власова.

Первый дальневосточный форум серебряных волонтеров собрал в островной столице более двухсот добровольцев из соседних регионов, а также Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.