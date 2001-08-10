Сахалинцы завоевали девять медалей на Специальной Олимпиаде России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Всероссийский турнир Специальной Олимпиады по плаванию "Победим вместе" прошел в Казани. Участниками соревнований стали более 200 спортсменов с синдромом Дауна из 38 российских регионов, а также из Беларуси, Италии, Казахстана и Киргизии. Масштабный турнир в нашей стране проходит уже в седьмой раз, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта.
Сахалинскую область в состязаниях представляли четыре пловца регионального отделения "Специальной Олимпиады России". Это Кирилл Елькин, Павел Новиков, Илья Серебряков из Южно-Сахалинска и Роман Беспальченко из Долинска.
Островитянам удалось завоевать девять медалей соревнований.
Павел Новиков впервые принимал участие в турнире. Павел взял две золотые награды - на дистанции 25 м вольным стилем и в инклюзивной эстафете 4х25 м вольным стилем.
Две серебряные награды на счету Кирилла Елькина. В самом сложном стиле "брасс" он стал вторым на дистанциях 25 м и 100 м.
Еще два серебра для Сахалинской области принёс Роман Беспальченко на дистанциях 25 м и 50 м вольным стилем.
Илья Серебряков в копилку нашей команды принёс две медали. В вольном стиле на 100-метровке он взял золото, а на дистанции 50 м забрал бронзу.
Островная сборная в эстафете 4х25 м комплексным плаванием завоевала серебряную награду.
- Серебро в эстафете, считаю, самой дорогой для нас медалью. Сахалинцы продемонстрировали 100-процентную самоотдачу, поэтому среди серьезных соперников занять второе место было большим успехом, - рассказала руководитель отделения "Специальной Олимпиады России" Сахалинской области Татьяна Гречаная.
Впервые организаторы провели инклюзивные эстафеты среди команд, в составе которых есть спортсмены, тренеры, родители и представители регионов. Сахалинцы в этом виде были представлены Кириллом Елькиным, Романом Беспальченко, Татьяной Гречаной и мамой островного атлета Татьяной Гракович.
- К сожалению, нам не удалось подняться на пьедестал, но новый формат вдохновил команду. Поэтому принято решение и дальше тренироваться вместе, чтобы в следующем году вновь в этом же составе принять участие в эстафете, - добавила Татьяна Гречаная.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:03 Сегодня Южно-Сахалинск стал одним из лидеров по качеству работы общественного транспорта
09:05 Сегодня В Аниве прошла сельскохозяйственная "Осенняя ярмарка"
09:00 Сегодня Любимую музыку вместо гудка: песни Anna Asti и группы "Король и шут" оказались самыми популярными у россиян
09:19 Сегодня "Единая Россия" окажет поддержку развитию авиаспорта на островах
16:04 5 Октября Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
17:05 5 Октября Аэровокзал Южно-Сахалинск определил три самых популярных направления для путешествий среди жителей региона
13:11 6 Октября Объекты потребительского рынка Южно-Сахалинска работают в штатном режиме
16:32 6 Октября В фонде сахалинской библиотеки обнаружен "Советский календарь на 1919 год"
10:59 19 Сентября Рыбу, добытую у берегов Сахалина, начали тщательнее проверять на радиацию
15:13 15 Сентября За первое полугодие на Сахалине заготовлено более 100 тысяч кубометров лесоматериалов
08:57 27 Сентября Сахалинское правительство договорилось наращивать турпотоки с Китаем
16:04 5 Октября Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 17:38 Сегодня В Сахалинской области увеличат финансирование социально значимых программ
- 10:05 Вчера Более 80 миллионов рублей задолжали жители Сахалинской области за капремонт с начала 2023 года
- 15:27 10 Октября На улице Горького в Южно-Сахалинске изменена выделенная полоса для автобусов
- 13:14 9 Октября В Южно-Сахалинске продолжается подключение жилых домов к теплу
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?