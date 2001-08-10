Тихоокеанское
информационное агентство
12 Октября 2023
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14:20, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы завоевали девять медалей на Специальной Олимпиаде России

Сахалинцы завоевали девять медалей на Специальной Олимпиаде России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийский турнир Специальной Олимпиады по плаванию "Победим вместе" прошел в Казани. Участниками соревнований стали более 200 спортсменов с синдромом Дауна из 38 российских регионов, а также из Беларуси, Италии, Казахстана и Киргизии. Масштабный турнир в нашей стране проходит уже в седьмой раз, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта.

Сахалинскую область в состязаниях представляли четыре пловца регионального отделения "Специальной Олимпиады России". Это Кирилл Елькин, Павел Новиков, Илья Серебряков из Южно-Сахалинска и Роман Беспальченко из Долинска.

Островитянам удалось завоевать девять медалей соревнований.

Павел Новиков впервые принимал участие в турнире. Павел взял две золотые награды - на дистанции 25 м вольным стилем и в инклюзивной эстафете 4х25 м вольным стилем.

Две серебряные награды на счету Кирилла Елькина. В самом сложном стиле "брасс" он стал вторым на дистанциях 25 м и 100 м.

Еще два серебра для Сахалинской области принёс Роман Беспальченко на дистанциях 25 м и 50 м вольным стилем.

Илья Серебряков в копилку нашей команды принёс две медали. В вольном стиле на 100-метровке он взял золото, а на дистанции 50 м забрал бронзу.

Островная сборная в эстафете 4х25 м комплексным плаванием завоевала серебряную награду.

- Серебро в эстафете, считаю, самой дорогой для нас медалью. Сахалинцы продемонстрировали 100-процентную самоотдачу, поэтому среди серьезных соперников занять второе место было большим успехом, - рассказала руководитель отделения "Специальной Олимпиады России" Сахалинской области Татьяна Гречаная.

Впервые организаторы провели инклюзивные эстафеты среди команд, в составе которых есть спортсмены, тренеры, родители и представители регионов. Сахалинцы в этом виде были представлены Кириллом Елькиным, Романом Беспальченко, Татьяной Гречаной и мамой островного атлета Татьяной Гракович.

- К сожалению, нам не удалось подняться на пьедестал, но новый формат вдохновил команду. Поэтому принято решение и дальше тренироваться вместе, чтобы в следующем году вновь в этом же составе принять участие в эстафете, - добавила Татьяна Гречаная.

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