Сахалинцы завоевали девять медалей на Специальной Олимпиаде России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийский турнир Специальной Олимпиады по плаванию "Победим вместе" прошел в Казани. Участниками соревнований стали более 200 спортсменов с синдромом Дауна из 38 российских регионов, а также из Беларуси, Италии, Казахстана и Киргизии. Масштабный турнир в нашей стране проходит уже в седьмой раз, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта.

Сахалинскую область в состязаниях представляли четыре пловца регионального отделения "Специальной Олимпиады России". Это Кирилл Елькин, Павел Новиков, Илья Серебряков из Южно-Сахалинска и Роман Беспальченко из Долинска.

Островитянам удалось завоевать девять медалей соревнований.

Павел Новиков впервые принимал участие в турнире. Павел взял две золотые награды - на дистанции 25 м вольным стилем и в инклюзивной эстафете 4х25 м вольным стилем.

Две серебряные награды на счету Кирилла Елькина. В самом сложном стиле "брасс" он стал вторым на дистанциях 25 м и 100 м.

Еще два серебра для Сахалинской области принёс Роман Беспальченко на дистанциях 25 м и 50 м вольным стилем.

Илья Серебряков в копилку нашей команды принёс две медали. В вольном стиле на 100-метровке он взял золото, а на дистанции 50 м забрал бронзу.

Островная сборная в эстафете 4х25 м комплексным плаванием завоевала серебряную награду.

- Серебро в эстафете, считаю, самой дорогой для нас медалью. Сахалинцы продемонстрировали 100-процентную самоотдачу, поэтому среди серьезных соперников занять второе место было большим успехом, - рассказала руководитель отделения "Специальной Олимпиады России" Сахалинской области Татьяна Гречаная.

Впервые организаторы провели инклюзивные эстафеты среди команд, в составе которых есть спортсмены, тренеры, родители и представители регионов. Сахалинцы в этом виде были представлены Кириллом Елькиным, Романом Беспальченко, Татьяной Гречаной и мамой островного атлета Татьяной Гракович.

- К сожалению, нам не удалось подняться на пьедестал, но новый формат вдохновил команду. Поэтому принято решение и дальше тренироваться вместе, чтобы в следующем году вновь в этом же составе принять участие в эстафете, - добавила Татьяна Гречаная.