Тихоокеанское
информационное агентство
12 Октября 2023
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12:24, | Новости спорта Сахалина и Курил

Серебряные волонтёры приняли участие в круглых столах в рамках первого Дальневосточного форума

Серебряные волонтёры приняли участие в круглых столах в рамках первого Дальневосточного форума

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первый Дальневосточный форум серебряных волонтёров собрал в учебно-тренировочном центре «Восток» за круглыми столами более 200 добровольцев, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В мероприятии помимо жителей островного региона приняли участие активисты из Амурской области, Хабаровского и Камчатского краев, Нижнего Новгорода, Магадана, Екатеринбурга и Приморья.

- Такого рода мероприятие на Сахалине проводится впервые.  Здесь мы обмениваемся опытом и идеями в области спорта. У нас очень много наработок в этом направлении, надеюсь, коллеги с материка помогут нам и подскажут пути их реализации, - рассказал член координационного совета серебряных волонтёров при губернаторе Сахалинской области Владимир Забелин.

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