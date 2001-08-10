Серебряные волонтёры приняли участие в круглых столах в рамках первого Дальневосточного форума
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первый Дальневосточный форум серебряных волонтёров собрал в учебно-тренировочном центре «Восток» за круглыми столами более 200 добровольцев, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
В мероприятии помимо жителей островного региона приняли участие активисты из Амурской области, Хабаровского и Камчатского краев, Нижнего Новгорода, Магадана, Екатеринбурга и Приморья.
- Такого рода мероприятие на Сахалине проводится впервые. Здесь мы обмениваемся опытом и идеями в области спорта. У нас очень много наработок в этом направлении, надеюсь, коллеги с материка помогут нам и подскажут пути их реализации, - рассказал член координационного совета серебряных волонтёров при губернаторе Сахалинской области Владимир Забелин.
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