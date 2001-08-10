Сахалинские хоккеисты раскатали

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Хоккейная команда «Кристалл-Сахалин», в составе которой выступают островные хоккеисты, вчера победно провела матч с подмосковной «Балашихой» в рамках открытого первенства Москвы по хоккею U-18.

С начала старта соревнований за плечами наших игроков три игры, и вчерашний матч стал для них вторым победным.

С самого начала встречи сахалинцы взяли игру под свой контроль. Ворота соперников на четвертой минуте матча с передачей Льва Чиркова распечатал Вадим Ильин. Второй гол в первом отрезке игры оформил Антон Плехов. Таким образом, островные спортсмены обеспечили себе преимущество в счете.

Второй период стал более напряженным, потому что Захар Фоменко и Максим Хватов из «Балашихи» своими голами сравняли цифры на табло. Но удача в этот день была на стороне наших спортсменов. В заключительном периоде воспитанники Александра Керч из сахалинской команды поставили уверенную точку в этом противостоянии. Егор Листвин и Антон Плехов, который отличился дублем в этом матче, забили еще по голу. Как итог – 4:2 в пользу сахалинцев.

По результатам проведенной встречи «Кристалл-Сахалин» поднялся на пятую строчку турнирной таблицы. Напомним, участниками состязаний стали 11 команд. Лидирует по-прежнему «Кристалл» из Электростали.

Теперь «Кристалл-Сахалин» ждет подготовка к очередному матчу – наши хоккеисты 18 октября встретятся с московскими «Ястребами». За ходом игры можно будет следить в прямой трансляции на канале «Fhmoscow plus» в YouTube.