Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бесплатные тренировки, на которых дети обучаются базовым приемам одного из самых популярных в России видов спорта, проходят в школах №16, 4, 21, а также в СахГУ и на базе СШОР по греко-римской борьбы. Заинтересованность активно проявляют и другие учреждения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, мастер-класс по самбо и дзюдо был организован для воспитанников детского центра "Маячок". Тренировку для ребят провел координатор проекта "Za Самбо" партии "Единая Россия" в Южно-Сахалинске, депутат Городской Думы Иван Кардаш. Спортивное мероприятие приурочили ко дню рождения президента России Владимира Путина.

- Дзюдо - в переводе с японского "гибкий путь". Самбо - "самооборона без оружия". Важно, что занятия боевыми искусствами не только развивают физическую выносливость, но и формируют характер, дисциплину. Мы рады, что проект находит такой большой отклик, - сказал Иван Кардаш.

Своими впечатлениям поделились участники мастер-класса.

- Спорт - это всегда очень интересно. Но больше всего меня привлекают единоборства, особенно самбо и дзюдо. Однажды мне удалось самой побороть соперника. В будущем эти навыки можно применять для самозащиты, - отметила Ариса Логинова.

Тренер и юные самбисты продемонстрировали базовые приемы самообороны, акробатические элементы. Отдельно на мастер-классе были затронуты вопросы безопасности. Добавим, в Южно-Сахалинске продолжается реализация проектов "Самбо в школу" и "Za Самбо". В настоящее время прорабатывается вопрос проведения постоянных тренировок в детском центре "Маячок".