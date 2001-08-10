На Сахалине прошел первый чемпионат по скайраннингу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске прошел первый чемпионат Сахалинской области по скайраннингу - скоростному забегу по горным тропам. В нем приняли участие 42 спортсмена в возрасте старше 18 лет. Протяженность трассы составила 24 километра, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- В Сахалинской области активно развивается спортивное движение, в историю островного спорта вписываются новые имена и события. Мы тоже внесли свой вклад - организовали новую для региона федерацию - лыжных гонок, биатлона и альпинизма, провели уже вторые старты по скайраннингу и первые такого масштаба, - рассказал руководитель федерации Михаил Шамсутдинов. - Занятия физической культурой и спортом, их популяризация - одна из целей, которая поставлена президентом Владимиром Путиным для улучшения здоровья и формирования активного образа жизни населения. И мы делаем все возможное, чтобы развивать спорт на островах.
Участники стартовали от горы Парковой, бежали через гору Острую до подножия и далее до пика Чехова и финишировали на лыжероллерной трассе. Усложнял условия прохождения циклон, обрушившийся на регион с 5 по 7 октября. Организаторы убирали поваленные деревья, натягивали веревки для преодоления сильно размытых участков и принимали решение о проведении чемпионата в тот же день, ранним утром.
- Трасса и так предполагалась сложной, а тут еще и сильные дожди прошли. В итоге все участники затратили гораздо больше сил на её прохождение, чем могли бы. Борьба была и у мужчин, и у женщин. Мы рады, что на Сахалине стали чаще проходить такие старты, ведь наша природа позволяет спортсменам готовиться именно к скайраннингу и трэйлам, - отметил серебряный призер чемпионата Сергей Пыляев.
Победителями гонки стали Дмитрий Туктаров и Мария Анферова, серебро завоевали Сергей Пыляев и Ульяна Добровольская, третьими к финишу пришли Дмитрий Котенев, Светлана Ветрова.
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