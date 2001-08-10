Тихоокеанское
информационное агентство
10 Октября 2023
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10:42, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские хоккеисты провели первые домашние матчи нового сезона первенства ЮХЛ

Сахалинские хоккеисты провели первые домашние матчи нового сезона первенства ЮХЛ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Старт домашних игр команды "Кристалл" первенства Юниорской хоккейной лиги сахалинские болельщики ждали с большим нетерпением. Яркая церемония открытия состоялось в минувшую субботу в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".

Главными героями спортивного праздника стали хоккеисты "Кристалла", для которых этот сезон стал третьим в первенстве Сибири и Дальнего Востока по хоккею среди юниоров до 18 лет. Свои стартовые игры воспитанники Александра Скворцова и Константина Пятакова провели на выезде в конце сентября этого года. В Новосибирске наши хоккеисты обменялись победами с "Сибирью".

В первом домашнем матче сезона "Кристалл" встретился с читинским "Манулом". Поддержать родную команду пришло много болельщиков, в числе которых на лед пригласили следж-хоккейную команду "Сахалинские львята", которые стали победителями всероссийского фестиваля адаптивного хоккея в апреле этого года.

На торжественной церемонии открытия с приветственным словом к хоккеистам, тренерам и болельщикам обратился министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов, который поздравил всех с началом сезона и пожелал хоккеистам удачи. После традиционного символического вбрасывания шайбы в исполнении хора гимназии № 3 прозвучал гимн России.

В первом матче команды с первых минут стремились закрепить преимущество за собой, но, к сожалению, больше в этом преуспел соперник - в третьем периоде "Кристалл" проигрывал. Видимо, сказалось волнение игроков: как ни крути - первый матч при родных трибунах. Довести счёт до победного "Кристаллу" не удалось, хотя сил было отдано слишком много. Итог первого матча - 5:3 в пользу "Манула" из Читы.

В повторной игре хозяева льда не только смогли отыграться, но и вышли вперёд. "Кристалл" смог реализовать большинство, и забить шесть шайб. В итоге читинцы победу упустили - 6:2.

Теперь сахалинскую команду ждет гостевая серия матчей в Хабаровске - наши хоккеисты встретятся с "Амуром" 14 и 15 октября.
А ближайшие домашние матчи "Кристалл" проведет 4 и 5 ноября с "Ермаком" из Ангарска.

За ходом игр с участием ХК "Кристалл" можно следить в прямой трансляции на канале "Спортивный Сахалин" в YouTube.

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