Сахалинские хоккеисты провели первые домашние матчи нового сезона первенства ЮХЛ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Старт домашних игр команды "Кристалл" первенства Юниорской хоккейной лиги сахалинские болельщики ждали с большим нетерпением. Яркая церемония открытия состоялось в минувшую субботу в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".

Главными героями спортивного праздника стали хоккеисты "Кристалла", для которых этот сезон стал третьим в первенстве Сибири и Дальнего Востока по хоккею среди юниоров до 18 лет. Свои стартовые игры воспитанники Александра Скворцова и Константина Пятакова провели на выезде в конце сентября этого года. В Новосибирске наши хоккеисты обменялись победами с "Сибирью".

В первом домашнем матче сезона "Кристалл" встретился с читинским "Манулом". Поддержать родную команду пришло много болельщиков, в числе которых на лед пригласили следж-хоккейную команду "Сахалинские львята", которые стали победителями всероссийского фестиваля адаптивного хоккея в апреле этого года.

На торжественной церемонии открытия с приветственным словом к хоккеистам, тренерам и болельщикам обратился министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов, который поздравил всех с началом сезона и пожелал хоккеистам удачи. После традиционного символического вбрасывания шайбы в исполнении хора гимназии № 3 прозвучал гимн России.

В первом матче команды с первых минут стремились закрепить преимущество за собой, но, к сожалению, больше в этом преуспел соперник - в третьем периоде "Кристалл" проигрывал. Видимо, сказалось волнение игроков: как ни крути - первый матч при родных трибунах. Довести счёт до победного "Кристаллу" не удалось, хотя сил было отдано слишком много. Итог первого матча - 5:3 в пользу "Манула" из Читы.

В повторной игре хозяева льда не только смогли отыграться, но и вышли вперёд. "Кристалл" смог реализовать большинство, и забить шесть шайб. В итоге читинцы победу упустили - 6:2.

Теперь сахалинскую команду ждет гостевая серия матчей в Хабаровске - наши хоккеисты встретятся с "Амуром" 14 и 15 октября.

А ближайшие домашние матчи "Кристалл" проведет 4 и 5 ноября с "Ермаком" из Ангарска.

За ходом игр с участием ХК "Кристалл" можно следить в прямой трансляции на канале "Спортивный Сахалин" в YouTube.