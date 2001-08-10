В Южно-Сахалинске определили лучших пловцов региона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В бассейне областной спортшколы водных видов спорта прошли чемпионат и первенство Сахалинской области по плаванию. В нем приняли участие 180 спортсменов из Курильского, Охинского, Поронайского, Ногликского, Холмского, Корсаковского районов и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- С 1 сентября у нас традиционно начинается спортивный сезон, который продлится до 31 декабря. В этом году мы немного расширили возрастные категории участников. Так младшая группа стартует с 2010 для мальчиков и 2012 для девочек года рождения - это позволит сформировать сборную команду островного региона для участия во всероссийских соревнованиях "Юность России", - рассказал главный судья Владимир Винокуренков.

В течение трех дней спортсмены состязались в плавании на спине, вольным стилем, брассом, баттерфляем и комплексном плавании на дистанциях 50, 100, 200, 400, 1500 метров.

- У нас небольшая команда - три человека. Отобрали лучших из нашей школы. Стараемся всегда участвовать в крупных стартах, чтобы получить новый опыт, посостязаться с другими спортсменами, ведь удаленность нашего района сказывается еще и на спортивной конкуренции, - отметил тренер по плаванию из Курильска Кирилл Баев. - Наши пловцы показывают хорошие перспективы в комплексном плавании, на спине и в спринт-кроле.

С протоколами состязаний можно ознакомиться по ссылке.