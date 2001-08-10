Сахалинцы вошли в десятку сильнейших команд Всероссийской спартакиады пенсионеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

VIII Спартакиада пенсионеров России, приуроченная к международному дню пожилых людей, прошла в Санкт-Петербурге. Основные мероприятии приходили на спортивных объектах острова Крестовский. Это КСК "Арена", Легкоатлетический манеж, спорткомплекс "Центр плавания" и стрелковый комплекс СШОР №3. Участие в состязаниях приняли более 700 "серебряных" спортсменов из 77 регионов страны, а также Беларуси, Казахстана и Финляндии, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Сахалинскую область представляли Любовь Предеина, Ирина Прийменко, Валентина Рудой, Софья Санжиева, Владимир Забелин, Ким Пу Ген, Андрей Юдаев и Владимир Юрьев. Островную делегацию возглавили председатель регионального отделения всероссийского союза пенсионеров Лира Денисова и старший инструктор-методист СШОР зимних видов спорта, главный судья регионального этапа Спартакиады Людмила Лосинская.

Спортсмены спартакиады ожидали этапы легкой атлетики, плавания, настольного тенниса, пулевой стрельбы, шахмат, комбинированной эстафеты, дартса и ГТО.

По итогам выступления в восьми спортивных дисциплинах сборная команда Сахалинской области заняла шестое общекомандное место. Это лучший результат среди команд Дальневосточного федерального округа.

- Из 81 участвующих команд стать шестыми - это прекрасный результат. Сахалинцы достойно выступили в своих видах спорта. Да, где-то нам не повезло. Но если брать выступление команды в целом - многие наши спортсмены улучшили свои результаты, причем очень даже неплохо. Считаю успехом тот факт, что половина спортсменов нашей команды вошла в десятку сильнейших России по своим видам спорта, - сказала Лира Денисова.

Встать на пьедестал соревнований в этом году удалось только сахалинцу Киму Пу Гену. В состязаниях по настольному теннису в возрастной категории "70 лет и старше" он завоевал бронзовую медаль. Легкоатлетке Валентине Рудой немного не хватило войти в тройку призеров в кроссе: она стала четвертой. В комбинированной эстафете островной сборной удалось войти в десятку сильнейших из 75 участвующих команд. В женских шахматах Софья Санжиева вошла заняла девятое место. Софья показала хороший результат и в дартсе - здесь она стала восьмой. Достойно выступила островитянка Любовь Предеина в стрельбе. Она среди 81 участницы стала пятой.

Организаторы соревнований также отметили команду Сахалинской области в специальной номинации "За национальный и самобытный колорит, представленный на параде участников.

Напомним, состав Сахалинской сборной был сформирован из победителей и призёров региональных этапов Спартакиады - спортсменов из Южно-Сахалинска, Холмска, Охи, Смирных и Стародубского.