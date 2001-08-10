Сахалинский гимнаст стал серебряным призером на Всероссийских соревнованиях в Новосибирске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Евгения Подгорного и серебряного призера олимпийских игр Ивана Стретовича состоялись в Новосибирске с 28 сентября по 1 октября, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".
Свое мастерство показали более 100 спортсменов из 15 регионов страны, включая такие города, как Москва, Барнаул, Кемерово, Владивосток, Омск, Томск, Тюмень, Владимир и многие другие.
Почетными гостями события стали известные гимнасты, среди которых двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, олимпийский чемпион Евгений Подгорный, олимпийский чемпион Иван Стретович, капитан сборной России по спортивной гимнастике Эмин Гарибов, а также олимпийский чемпион и депутат Госдумы Александр Карелин.
Сахалинская команда гимнастов была представлена тремя спортсменами, это Максим Тихомиров, Михаил Дворников и Александр Сперанский. Все они являются воспитанниками спортшколы «Кристалл» Южно-Сахалинска и занимаются под руководством Евгения Канека и Ольги Сперанской.
– Наши гимнасты выступали по программам первого разряда, а также кандидата в мастера спорта и мастера спорта. Соперники достойные, среди участников были также члены сборной России по спортивной гимнастике. А в судейской коллегии работал также наш тренер Евгений Канека, – рассказывает тренер Ольга Сперанская.
Спортсмены соревновались в исполнении традиционного комплекса многоборья: кон-махи, кольца, брусья, вольные упражнения и опорный прыжок. В результате выступлений самый лучший результат из сахалинской команды показал Михаил Дворников. Гимнаст стал вторым по программе КМС. Максим Тихомиров и Александр Сперанский вышли в финал многоборья по программам первого разряда и мастера спорта.
– Считаю, такой хороший результат был бы невозможен без подготовки на сборах, которые мы посетили накануне в Ленинск-Кузнецком. Поэтому хочу выразить слова благодарности спортшколе «Кристалл», поддержка которой обеспечила наше участие здесь, – поделилась Ольга Сперанская.
После возвращения в родные стены «Кристалла» спортсмены будут готовиться к очередным соревнованиям, которые пройдут 28 октября в Южно-Сахалинске. А также в планах – участие в тренировочных сборах в Новосибирске, которые состоятся в ноябре.
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