Сахалинские хоккеисты обменялись победами с хабаровским "Амуром"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вчера хоккеисты "Кристалла" завершили домашнюю серию игр с хабаровским "Амуром 2008" в рамках первенства Дальневосточного федерального округа среди юношей 16/17 лет. Эти встречи стали ответным визитом наших соперников после серии игр в Хабаровске, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.
По результатам матчей воспитанники Константина Пятакова и Олега Лысака из "Кристалла" заработали одну победу. Первая встреча стала очень противоречивой: ни одна из сторон не хотела уступать преимущество, и к завершению матча на табло красовалась результативная ничья. Команды боролись так, словно это финальная борьба за трофей. В итоге потребовалась серия буллитов, в которой преимущество закрепил за собой "Амур 2008". Как результат - 4:3. Голами у сахалинцев отличились Матвей Василюк, Георгий Осипов и Никита Абрамов.
На следующий день "Кристалл" стремился взять игру под свой контроль, напряжение в счете держалось на протяжении всего матча. Но сахалинцам удалось удержать лидерство, и наша команда взяла реванш за поражение в первой встрече. Итог - 2:1 в пользу хозяев площадки.
Впереди "Кристалл" вновь ждет домашняя серия матчей. Наши хоккеисты встретятся с "Адмиралом 2008" из Владивостока.
Игры пройдут 9 и 10 октября в 16:00. Следить за ходом встреч можно будет в прямой трансляции в YouTube на канале "Спортивный Сахалин".
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