На Сахалине в первую неделю регистрации на "Ночной забег" заявились более 230 спортсменов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Продолжается регистрация на большое физкультурное мероприятие "Ночной забег", который пройдет в Южно-Сахалинске 20 октября. Принять участие в забеге может любой желающий в возрасте от 7 лет и старше. Количество регистрационных мест ограничено, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Выдача номеров и фонариков начнется на площади Славы в 18:30. В 19:35 пройдет церемония открытия и общая разминка, а в 20:00 прозвучит стартовый сигнал.
Маршрут забега пройдет по асфальтированной дороге от площади Славы до средней станции спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Дистанция составляет 2,8 км. На финише участников будут ждать чай, пирожные, выступление музыкальной группы и розыгрыш IPhone, AirPods, Samsung, роботов пылесосов и других призов. Лотерейные билеты, при предъявлении нагрудного номера, будут выдавать до 20:25 (первая волна розыгрыша) и до 20:35 (вторая волна). Розыгрыши пройдут в 20:30 и 20:40 соответственно.
Вниз участники смогут бесплатно спуститься по канатной дороге (до 23:00).
Регистрация проходит на сайте до 15:00 20 октября и предусматривает взнос в размере 300 рублей. Все собранные денежные средства организаторы направят в помощь единственному в Корсакове приюту для животных "Хвостик", пострадавшему от пожара 14 сентября 2023 года.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
08:57 27 Сентября Сахалинское правительство договорилось наращивать турпотоки с Китаем
12:24 29 Сентября В Сахалинской области проживают почти 105 тысяч островитян, старше 60 лет
- 15:07 28 Сентября В Южно-Сахалинске завершен ремонт улицы Крайняя
15:26 29 Сентября Развитие кадрового потенциала в регионе обсудили на форуме "Нефть и газ Сахалина"
16:17 8 Сентября В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения на перекрестах пр. Мира с ул. Поповича и ул. Емельянова
15:20 4 Сентября В аэровокзальном комплексе Южно-Сахалинска установили стеллаж для обмена книгами
10:46 4 Сентября Дмитрий Медведев посетил фонд "Защитники Отечества" в Южно-Сахалинске
10:59 19 Сентября Рыбу, добытую у берегов Сахалина, начали тщательнее проверять на радиацию
Выбор редакции
- 10:35 Вчера На Сахалине задержаны браконьеры, добывшие более 5000 трепангов
- 14:52 2 Октября Сахалинские чир спортсмены разыграли медали региональных состязаний
- 10:39 29 Сентября Стандарт уборки дворов и качество ремонта подъездов проверили в Охе
- 11:20 28 Сентября С Южно-Сахалинске продолжаются работы по устранению дефектов на улицах Железнодорожная и Инженерная
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?