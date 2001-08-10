На Сахалине в первую неделю регистрации на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Продолжается регистрация на большое физкультурное мероприятие "Ночной забег", который пройдет в Южно-Сахалинске 20 октября. Принять участие в забеге может любой желающий в возрасте от 7 лет и старше. Количество регистрационных мест ограничено, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Выдача номеров и фонариков начнется на площади Славы в 18:30. В 19:35 пройдет церемония открытия и общая разминка, а в 20:00 прозвучит стартовый сигнал.

Маршрут забега пройдет по асфальтированной дороге от площади Славы до средней станции спортивно-туристического комплекса "Горный воздух". Дистанция составляет 2,8 км. На финише участников будут ждать чай, пирожные, выступление музыкальной группы и розыгрыш IPhone, AirPods, Samsung, роботов пылесосов и других призов. Лотерейные билеты, при предъявлении нагрудного номера, будут выдавать до 20:25 (первая волна розыгрыша) и до 20:35 (вторая волна). Розыгрыши пройдут в 20:30 и 20:40 соответственно.

Вниз участники смогут бесплатно спуститься по канатной дороге (до 23:00).

Регистрация проходит на сайте до 15:00 20 октября и предусматривает взнос в размере 300 рублей. Все собранные денежные средства организаторы направят в помощь единственному в Корсакове приюту для животных "Хвостик", пострадавшему от пожара 14 сентября 2023 года.