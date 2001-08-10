В Южно-Сахалинске состоялись взрослая и детская гонки с препятствиями "Pride Rac"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В минувшие выходные на территории лыже-биатлонного комплекса «Триумф» прошло закрытие сезона гонок с препятствиями. Мероприятия проходили при поддержке Министерства спорта, Центра спортивной подготовки и Спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
В мероприятии приняло участие около 400 участников в возрасте от 3 лет и старше в соревновательном формате «Чемпионат» и массовом старте «Оупен».
Несмотря на погодные условия юные участники с родителями преодолели дистанцию 500 метров с различными препятствиями, проходили баланс, карабкались, проползали под сеткой.
Участники в возрасте от 6 до 14 лет проходили дистанцию 1 500 метров с более 15 препятствиями, рукоходы, различные переноски, перелазили стенки, взбирались на рампу и многие другие препятствия на координацию, выносливость, силу и ловкость.
Взрослые участники в возрасте от 18 лет проходили дистанцию в 5 000 метров с более 20 препятствиями.
Победители разных возрастных категориях:
Дистанция 1 000 метров. Возраст 6-8 лет. Щербакова Варвара.
Дистанция 1 500 метров. Возраст 9-11 лет. Семенов Иван/Овчинникова Валерия.
Дистанция 1 500 метров. Возраст 12-14 лет. Семенов Егор/Кустова Анна.
Дистанция 5 000 метров. Индивидуальный. Лагун Юрий/Васильева Анастасия.
Дистанция 5 000 метров. Команды. Мыши рокеры с Марса (Решетов Александр, Очканов Сергей, Усов Виктор, Снопков Антон, Кузьмина Светлана).
Все участники на финише получили уникальную медаль финишера, сертификаты участника, вкусную кашу с чаем, подарки от партнеров и организаторов мероприятия.
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