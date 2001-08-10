Сахалинские чир спортсмены разыграли медали региональных состязаний

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В прошедшую субботу на базе спортивной школы "Кристалл" в Южно-Сахалинске состоялись региональные соревнования по чир спорту "Опять двойка", рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".

За медали первых крупных состязаний сезона боролись порядка сотни участников из нескольких сахалинских городов. Свое мастерство спортсмены проверяли в таких дисциплинах, как «чир-джаз-двойка», «чир-хип-хоп-двойка» и «чир-фристайл-двойка». Борьба за победу шла в четырех возрастных категориях: мальчики/девочки, юноши/девушки, юниоры/юниорки и мужчины/женщины.

В результате выступлений места распределились следующим образом: в дисциплине «чир-джаз двойка» среди мальчиков и девочек лучшим стал дуэт Анастасии Бережной и Анастасии Гаврилиной; в этой же категории среди юниоров и юниорок победу одержали Полина Артемова и Надежда Касьянова; среди юношей и девушек золото у Софии Евпак и Лианы Пак. Все победители являются воспитанниками спортивных школ Южно-Сахалинска.

В дисциплине «чир-фристайл двойка» среди юниоров и юниорок победу одержал дуэт Марии Герасимовой и Анастасии Литвиновой. В этой же категории в возрастной группе «юноши/девушки» лучшими стали Милана Жукова и София Швец из Невельска.

В «чир-хип-хопе» среди мальчиков и девочек золотые медали завоевали Елизавета Дурдина и Диана Шагдурова. Среди юниоров и юниорок победу одержали Алина Валиуллина и Юлия Склярова. И, наконец, в возрастной категории «юноши/девушки» выиграли Анастасия Морозова и Полина Сим.