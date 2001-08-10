Новый хоккейный сезон Юниорской хоккейной лиги стартует на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

7 октября на ледовой арене спортшколы "Кристалл" в Южно-Сахалинске состоится первый домашний матч команды "Кристалл" в игровом сезоне 2023/2024 в рамках первенства Сибири и Дальнего Востока по хоккею среди юниоров до 18 лет, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.

В гости к сахалинцам приедет "Манул" из Читы.

Свои стартовые игры в наступившем сезоне воспитанники Александра Скворцова из "Кристалла" провели на выезде в конце сентября. В Новосибирске наши хоккеисты обменялись победами с "Сибирью".

7 октября в 12:00 на льду спортшколы "Кристалл" в Южно-Сахалинске гостей ждет яркая церемония открытия нового сезона первенства Юниорской хоккейной лиги. А главным событием этого дня станет дебютный домашний матч сезона нашей команды. 8 октября в 12:00 состоится вторая игра серии. Прямая трансляция будет доступна на канале "Спортивный Сахалин" в YouTube.

Несмотря на то, что это Юниорская лига, игры не уступают по накалу борьбы, азарту и скорости взрослым командам. Спортшкола "Кристалл" приглашает всех неравнодушных к хоккею поддержать сахалинских хоккеистов в стартовых матчах. Вход свободный.