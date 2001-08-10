Тихоокеанское
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16:39, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Спортшкола им. Ощепкова в Александровске-Сахалинском отметит 65-летний юбилей

Спортшкола им. Ощепкова в Александровске-Сахалинском отметит 65-летний юбилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спортивная школа имени В.С. Ощепкова в г. Александровске-Сахалинском отметит 65-летний юбилей. Старейшее спортивное учреждение Сахалинской области основано 30 сентября 1958 года.

«65-летний юбилей спортивной школы - это праздник всех, кто связал свою жизнь с физкультурой и спортом. Тех, кто в разные годы тренировался, шёл по спортивной лестнице вперёд и учился всегда побеждать. Это праздник наших тренеров-преподавателей, наших наставников, всех, кто трудились в разные годы, кто разделял с нами победы и неудачи» - говорят сотрудники спортивной школы

Торжественное мероприятие «Эстафета длиною в жизнь» состоится 29 сентября. Всех приглашают к 17:00 в Дом культуры Александровска-Сахалинского (ул. Ленина, 6) Вход свободный.

Для справки: спортивная школа носит имя выдающегося первого русского дзюдоиста, создателя САМБО, разработчика норм по самозащите ВФСК ГТО, уроженца поста Александровского (ныне г. Александровск-Сахалинский) Василия Сергеевича Ощепкова.

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