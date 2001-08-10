Тихоокеанское
информационное агентство
27 Сентября 2023
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11:04, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы могут поддержать Комплекс "Горный воздух" в борьбе за народную премию

Сахалинцы могут поддержать Комплекс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Сахалинской области могут отдать свой голос за Комплекс "Горный воздух", заявленный на народную премию "Горы России", рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Уже стартовало стартовало онлайн-голосование премии, где "Горный воздух" представлен в пяти номинациях:

- Лучший в России горнолыжный курорт.

- Лучший горнолыжный курорт для семейного отдыха.

- Лучший горнолыжный курорт в черте города.

- Самый событийный горнолыжный курорт.

- Лучший в России горнолыжный курорт Дальневосточного ФО.

Поддержать "Горный воздух" и проголосовать можно по ссылке до 15 октября включительно.

Премия проводится в целях развития горнолыжного туризма в России, продвижения культуры активного отдыха в горах и является социально значимым проектом в рамках развития национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

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