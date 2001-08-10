Южносахалинцы вернулись со Всероссийских соревнований по спортивной борьбе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Турнир, который состоялся во Владивостоке, собрал спортсменов из Южной Кореи, Иркутской и Сахалинской области, Благовещенска, Хабаровска, Бурятии, Владивостока. За победу боролись более 280 участников, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Соревнования проходили в трех дисциплинах: греко-римская, вольная и вольная женская борьба. В течение двух дней юноши до 18 лет и девушки до 16 лет состязались за призовые места турнира.

Спортсмены школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе Южно-Сахалинска завоевали пять медалей высшего достоинства, одно серебро и три бронзы.

Победителями и призерами соревнований по вольной борьбе стали:

1 место (55 кг) - Руслан Маклаков

1 место (58 кг) - Маргарита Егорова

1 место (65 кг) - Максим Евдокимов

1 место (71 кг) - Гасан Рамазанов

1 место (80 кг) - Муслим Худуев

2 место (48 кг) - Даниил Соломатин

3 место (80кг) - Егор Губриенко

Лучшие результаты среди островных спортсменов по греко-римской борьбе показали Батыр Мамытов и Александр Тирских - третье место в весе 55 кг и 92 кг соответственно.

Кроме того, южносахалинцы во время турнира выполнили нормы и требования Единой всероссийской спортивной классификации, а также подтвердили звание КМС.