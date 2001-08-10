Сахалинские гимнасты готовятся к Всероссийским соревнованиям

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В течение двух недель воспитанники отделения спортивной гимнастики спортшколы «Кристалл» из Южно-Сахалинска проходят усиленную подготовку за пределами родного острова, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.

В Ленинск-Кузнецком на базе регионального центра подготовки по спортивной гимнастике наши спортсмены работают над повышением уровня технической, общей и специальной физической подготовки под руководством старшего тренера резервной юношеской сборной по спортивной гимнастике Дмитрия Андреева и тренера Игоря Мальцева.

В завершении учебно-тренировочных сборов гимнасты проверят полученные навыки на контрольных тренировках. А затем спортсменов ждет серьезная проверка их мастерства – выступление на Всероссийских соревнованиях на призы Олимпийских чемпионов Евгения Подгорного и Ивана Стретовича, которые пройдут в Новосибирске с 27 сентября по 1 октября.