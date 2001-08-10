Сахалинская область вошла в число самых спортивных регионов страны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская область уже не первый год становится лидером среди субъектов страны по количеству жителей, которые ведут активный образ жизни и занимаются спортом. В настоящее время этот показатель достиг 63% и продолжает увеличиваться. Власти всесторонне поддерживают население в этом вопросе. В регионе строят различные спортивные объекты для людей всех возрастов. Также в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в островных действуют такие проекты, как «Лыжи в школу», «Самбо в школу» и многие другие. Подробнее — в материале ниже.
Спортивная инфраструктура
Островной регион в числе 30 самых обеспеченных спортивными объектами субъектов страны. Для поддержки и мотивации жителей в области ежегодно проводится десятки спортивных мероприятий. В них принимают участие тысячи сахалинцев и курильчан. К таким событиям можно отнести «Кросс нации», «Лыжня России» и многие другие.
На строительство спортивной инфраструктуры в регионе ежегодно выделяются огромные средства. В этом году на эти цели предусмотрено порядка 3,5 млрд рублей. Объекты возводятся как в райцентрах, так и в отдаленных населенных пунктах. Например, год назад свой спорткомплекс появился в Горнозаводске.
По словам министра спорта области Артема Подшивалова, в последние годы в регионе построили сразу несколько крупных объектов для жителей и профспортсменов. Это и «АкваСити» с большими бассейнами по 25 и 50 метров, и учебно-тренировочная база «Восток». В настоящее время ПАО «Газпром» возводит в Южно-Сахалинске еще один водноспортивный комплекс.
Подарком для жителей островной столицы станет также легкоатлетический манеж. Открыть комплекс планируют в конце 2024 года.
А до конца текущего года в регионе достроят еще два ФОКа в Ильинскои и Чехове. Кстати, в самом Холмске в начале года также открыли новый спортивный зал большой вместимости, чтобы все жители могли вести активный образ жизни. Интерес к разным видам спорта в районе очень высокий. Об этом говорит и то, что муниципальную спорошколу там посещают более 1,2 тыс. детей.
Для людей старшего возраста в ФОКе организованы бесплатные занятия в бассейне, а также есть прокат велосипедов, оборудования для скандинавской ходьбы.
Почти во всех муниципалитетах ведется строительство и ремонт спортивных учреждений. Так, в Анивском районе в этом году открылся спорткомплекс с бассейном длинной 20 метров. Также строители приступили к возведению комплекса в Троицком. Деньги выделили из федерального бюджета.
Умные площадки
В регионе используют и федеральную субсидию проекта «Бизнес-спринт». В рамках нее в области уже начали возводить современные умные спортплощадки. По одной такой зоне появилось в областном центре, Тымовском и Долинском городских округах.
Планируется возвести еще пять таких площадок. Районы сами решают, какая территория им нужна — открытая в виде футбольного поля или универсальная для игровых видов спорта летом и хоккейного корта зимой. Там же находятся оборудованные раздевалки, тренажеры и туалет.
Приобщать детей к спорту начинают уже с раннего возраста благодаря проектам, которые существуют в школах. Например, благодаря проекту «Лыжи в школу» данный вид спорта освоили около 10 тыс. ребят из 27 общеобразовательных учреждений региона.
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