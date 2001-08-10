Сахалинцев приглашают поболеть за серферов на чемпионате и первенстве России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Яблочном 20 и 21 сентября пройдут чемпионат и первенство России по серфингу на короткой доске. В них примут участие профессиональные спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Приморского, Камчатского краев, Калининградской, Сахалинской областей, а также Республики Татарстан, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском минспорте.

20 сентября пройдут выступления взрослых серферов. Соревнования будут идти весь день, но самую зрелищную часть организаторы обещают с 12:00 до 16:00 - в это время рассекать волны будут сильнейшие спортсмены страны.

21 сентября на доски встанут дети и юниоры. За их выступлениями можно наблюдать с 09:00 до 14:00. Затем пройдет церемония награждения всех участников состязаний.

Для тех, кто хочет посмотреть чемпионат и первенство России по серфингу, но не может присутствовать лично, организуют прямую трансляцию. Ссылка будет опубликована позже.